Calcio, Promozione. Gli arbitri della 17a giornata: Ceriale-Taggia a Davide Biase, per Bragno-Ventimiglia c'è Marco Bagnato

Sono stati decise le designazioni arbitrali della seconda giornata di ritorno nel campionato di Promozione.

Il Ceriale ospita la capolista Taggia in una sfida molto interessante: match affidato a Davide Biase di Genova. Il Varazze non può sbagliare in casa contro la Loanesi e sarà diretto da Bastian Koralalage Rodrigo di Genova. IL match tra Bragno e Ventimiglia sarà diretto da Marco Bagnato di Genova.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali.

PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 17a GIORNATA

ARENZANO-VIA DELL'ACCIAIO: El Bouazaoui di Chiavari (Kodheli di Albenga e Roscelli di Chiavari)

BRAGNO-VENTIMIGLIA: Bagnato di Genova (Imperato e Davico di Genova)

CAMPOROSSO-LEGINO: Rosso di Albenga (Gallizia e Hasa di Albenga)

CERIALE-TAGGIA: Biase di Genova (primo assistente da definire, Romero di Genova)

DIANESE&GOLFO-CELLE LIGURE: Fontana di Savona (Mamberto di Albenga e Doci di Savona)

SESTRESE-PRAESE: Pettirossi di Genova (Musante e Troina di Genova)

VARAZZE-LOANESI: Rodrigo di Genova (Bonavita e Lumicisi di Albenga)

VELOCE SAVONA-SERRA RICCO': Spigno di Genova (Camurri e Nigro di Genova)