Il Taggia vola nel campionato di Promozione, e grazie alla vittoria per 2-1 nel recupero contro il Serra Riccò, i giallorossi sono scattati a più quattro su Varazze e Sestrese.

A decidere il match iniziato in salita e rimesso in piedi da Celotto nel primo tempo, è la rete di un Matteo Cutellè sempre più decisivo in questa parte di stagione: ecco la sua soddisfazione ai microfoni del nostro Christian Flammia.