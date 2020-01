Tennis. Australian Open, ecco il tabellone principale: Fabio Fognini parte dall'americano Opelka

Fabio Fognini durante un allenamento: l'armese è pronto per gli Australian Open

Tutto pronto a Melbourne (anche se il problema climatico causa incendi persiste) per la disputa dell'Australian Open, il primo Grande Slam stagionale in programma da lunedì 20 gennaio.

Fognini, esame Opelka. Il sorteggio ha visto mettere subito di fronte a Fabio Fognini un avversario scomodo e non semplice da superare. Nel primo turno del tabellone principale l'armese, testa di serie numero 12 del torneo, dovrà cercare di superare l'esame chiamato Opelka. L'americano è il numero 38 della classifica ATP e vanta già una vittoria contro Fognini che si presenta a questo appuntamento dopo l'eliminazione subìta nel primo turno a Auckland.

Il cammino di Fognini, in caso di passaggio del primo turno, vedrebbe la sfida contro il vincente tra l'australiano Thompson e il kazako Bublik. Negli ottavi possibile incrocio con il connazionale Berrettini.

Mager, sogno spezzato. Non è stato fortunato il sanremese Gianluca Mager, che nel secondo turno delle qualificazioni, si è dovuto arrendere a Purcell in tre set. La racchetta allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo ha dovuto dire addio al tabellone principale cedendo per 3/6 6/4 4/6.