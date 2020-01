Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia-Carlin's Boys, derby salvezza infuocato. In casa neroazzurra Giorgio Brizio indica la strada: "Non dobbiamo prendere questo match come un'ultima spiaggia"

PRIMA CATEGORIA: ASPETTANDO... DON BOSCO VALLE INTEMELIA-CARLIN'S BOYS

La classifica recita così: Don Bosco Valle Intemelia punti 10 e Carlin's Boys punti 8. Uno scontro diretto per la salvezza totale quello in scena nell'ultima giornata di andata nel campionato di Prima Categoria.

Allo 'Zaccari' (calcio d'inizio ore 14.30) sarà una domenica infuocata con biancorossi e neroazzurri pronti a prendersi punti pesanti nella volata per mantenere la categoria: in casa matuziana analizza la sfida l'attaccante Giorgio Brizio.

Giorgio, avete questo match chiave contro il Don Bosco Valle Intemelia: che partita ti aspetti? "Le partite sono tutte importanti ma non dobbiamo prendere questo match come ultima spiaggia. Sarà una partita molto dura, perchè i tre punti sono molto importanti per noi".

Ti aspettavi una stagione così in salita? "La stagione onestamente speravo iniziasse in un'altra maniera, ma da adesso in poi sta a noi tirarci fuori da questa zona caldissima della classifica".

Quanto credete alla salvezza diretta? "E' normale che cercheremo di raggiungere la salvezza diretta o con i play out. La salvezza diretta è difficile ma non impossibile, quindi è giusto crederci fino a quando la matematica lo permetterà".