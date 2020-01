Calcio, Serie D. Sanremese, vietato sbagliare contro la Lavagnese. Nicola Ascoli alla vigilia: "Dobbiamo tornare a vincere" (VIDEO)

La Sanremese impegnata nella rifinitura sul sintetico di Pian di Poma, in vista della sfida contro la Lavagnese

SERIE D: ASPETTANDO... SANREMESE-LAVAGNESE

La Sanremese domani pomeriggio tra le mura amiche dello stadio 'Comunale' (calcio d'inizio ore 15) si trova di fronte ad una tappa fondamentale del proprio campionato.

I biancoazzurri vogliono ritrovare la vittoria in campionato e davanti al pubblico amico ospitando la Lavagnese, squadra che nelle ultime due stagioni è sempre stata battuta in Riviera per 2-1. Ad analizza la sfida contro i genovesi alla vigilia è mister Nicola Ascoli, nella video intervista postata sulla Pagina Facebook del club matuziano.

ASPETTANDO... SANREMESE-LAVAGNESE: LE PAROLE ALLA VIGILIA DI MISTE R NICOLA ASCOLI

Al termine dell'allenamento, è stato diramato l’elenco dei convocati: assenti i lungodegenti Pici e Lo Bosco e lo squalificato Likaxhiu. Indisponibili anche i giovani Calderone, Pellicanò, Martini e Scarella che lamentano qualche acciacco.

PORTIERI: Caruso (’99), Signorini (’99)

DIFENSORI: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Gagliardini, Gerace (’00), Ponzio (’01), Buccino M. (’02)

CENTROCAMPISTI: Taddei, Spinosa, Demontis, Fenati, Gagliardi, Maroni (’00)

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, De Iulis