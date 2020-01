Pallanuoto, Serie B maschile. Rari Nantes Imperia, si comincia: i giallorossi esordiscono a Torino contro la Dinamica

La stagione di Serie B 2020 è ai nastri di partenza e per il primo impegno, la Rari Nantes Imperia sarà di scena a Torino in casa della Dinamica. Il fischio di inizio è fissato per le ore 18.30 di sabato 18 gennaio 2020, presso la Piscina Monumentale del capoluogo piemontese.

Nella passata stagione, la squadra di Fratoni uscì vincitrice da entrambi i match contro i torinesi che a fine anno chiusero al sesto posto. Sulla panchina della Dinamica Torino siede adesso l'esperto Miro Trumbic.

La Rari dovrà fare a meno di Giovanni Merano, per una squalificata rimediata nella scorsa stagione, mentre saranno a disposizione gli altri nuovi acquisti e vengono scelti i giovani Under 17 Luca Paganoni, esordio con Fratoni per lui, e Mattia Rossi, alla primissima chiamata tra i grandi.

Ecco i convocati per Dinamica Torino-R.N.Imperia:

Filippo Rocchi (Capitano), Federico Merano (portiere), Giacomo Fratoni, Mattia Rossi, Giacomo Rocchi, Jarno Spano, Luca Paganoni, Niccolò Maglio, Nicola Taramasco, Filippo Taramasco, Rikardo Merkaj, Riccardo Gandini, Luca Bracco