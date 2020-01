Pallacanestro: per l’Olimpia Basket tre buone prestazioni in questo weekend

Triplo sconto delle squadre Olimpia, nate in collaborazione con il Bki Imperia, contro il Cogoleto.

Sabato la squadra under 14 regionale malgrado una prestazione di buon livello perde contro i pari età del Cogoleto dimostrando però evidenti miglioramenti. Sempre sabato a Taggia, bella vittoria degli under 16 contro la forte squadra avversaria che attualmente occupa la prima posizione in classifica con una prestazione intensa che ha respinto i tentativi di rientro degli avversari.

Domenica a Cogoleto nuova vittoria degli under 13 elite SISTEL che confermano il buon campionato che stanno giocando. La collaborazione fra le due società praticamente in tutti i campionati sta portando i suoi frutti.

Continuano le attività delle squadre Minibasket Aquilotti e esordenti e la prossima settimana a Taggia raduno dei piccoli scoiattoli con i pari età di alcune società della provincia.