Calcio, Eccellenza, 17a giornata. Imperia e Albenga, ostacoli Finale e Molassana. E dalla Genova Calcio può arrivare un regalo

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 17 molto interessante e che può regalare risultati molti importanti per l'alta classifica: seguite il turno dalle ore 15 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Le partite più importanti arrivano dall'alta classifica, dove è lotta a tre per due posti. L'Imperia dovrà riuscire a saltare l'ostacolo chiamato Finale, in un derby ponentino esterno dalle mille insidie, mentre l'Albenga ha il match più facile sulla carta della giornata in casa con il Molassana. Trasferta dalle mille trappole per la capolista Sestri Levante, che sul campo della Genova Calcio può lasciare punti per strada.

Può essere una domenica di svolta quella del Pietra Ligure che riceve il Campomorone Sant'Olcese per ripartire e abbandonare l'ultimo posto della classifica in coabitazione. Partite non facili anche per Cairese e Alassio FC: i gialloblu sono di scena sul campo del Rivasamba, mentre i gialloneri ospitano il Busalla.

L'Ospedaletti va a caccia della prima vittoria del nuovo anno e al 'Ciccione' di Imperia ospita il Rapallo/Rivarolese, mentre chiude questa giornata di campionato la sfida tra Angelo Baiardo e Athletic Club Liberi.