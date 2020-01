Calcio, Prima Categoria, 13a giornata. Si chiude il girone di andata con un interessante Pontelungo-Soccer. Speranza Savona e Altarese vogliono continuare a sognare

In Prima Categoria si gioca l'ultima giornata di andata

Il campionato di Prima Categoria chiude il girone di andata con una giornata numero 13 molto interessante e che potrete seguire dalle ore 14.30 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Il Pontelungo è già campione d'inverno ma non vuole fermarsi e nell'ultimo turno dell'andata ospita il Soccer Borghetto. Vogliono continuare a sognare restando in scia alla capolista Speranza Savona e Altarese: rossoverdi e giallorossi sono di scena sui campi di Letimbro e Quiliano&Valleggia.

In zona playoff l'Olimpia Carcarese ospita la Baia Alassio in uno scontro diretto che vale doppio. Tutto da seguire anche il derby imperiese tra Don Bosco Valle Intemelia e Carlin's Boys, che mette punti pesanti per la volata salvezza. Chiudono questo turno di campionato le sfide interne di Aurora e Borghetto che ospitano Area Calcio Andora e Millesimo.