Calcio, Promozione, 17a giornata. Ceriale-Taggia il clou, Varazze e Sestrese all'inseguimento dei giallorossi

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 17 tutta da seguire: analizziamo il programma del pomeriggio che scatta dalle ore 15 sul Live Score di Rivierasport.it e Svsport.it.

La capolista Taggia vuole proseguire il cammino in testa alla classifica, e dopo aver raggiunto il vantaggio di quattro punti sulle dirette inseguitrici, i giallorossi vogliono superare l'esame Ceriale. Varazze e Sestrese sono impegnate in casa: i neroazzurri ospitano il fanalino di coda Loanesi, mentre i verdestellati ricevono la Praese.

Tutto da seguire anche il match che mette di fronte Bragno e Ventimiglia, così come la voglia di vittoria della Dianese&Golfo, che in casa contro il Celle Ligure vuole riprendere la corsa interrotta. Punti pensati in palio anche per Arenzano e Via dell'Acciaio, di fronte in un derby genovese tutto da seguire.

In chiave salvezza molto importante il match tra Camporosso e Legino. Si gioca molto in casa anche la Veloce Savona che ospita il Serra Riccò.