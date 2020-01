Calcio, Promozione. Botta e risposta tra Scerra e Salzone, Bragno-Ventimiglia è 1-1

PROMOZIONE - 17a GIORNATA -

BRAGNO-VENTIMIGLIA 1-1

Reti: 35'Scerra (B) 38'Salzone (V)

Bragno (4-3-3): Giribaldi; Ndyaie, Pietrosanti, Negro, Scerra; Fenoglio, Croce, Rizzo; Brovisa, Giusio, Vejseli. A disposizione (Piccardi, Freccero, Berta, Bozzo, Maia, Calvanico, Torra)

Ventimiglia (4-2-3-1): Scognamiglio; Peirano, Serra, Musumarra, Addiego; Oliveri, Gallo; A. Rea, Scappatura, Salzone; Trotti. A disposizione (Saccani, Sparma, Micu, Bestagno, Sammartano, Verbicaro, Calcopietro). Allenatore: Luccisano

Arbitro: Bagnato di Genova (Imperato e Davico di Genova)

2°TEMPO

46' Al via il secondo tempo

1°TEMPO

45' Al 'Ponzo è 1-1 tra Bragno e Ventimiglia all'intervallo

38'GOOOOOOL! Immediato pareggio del Ventimiglia con Salzone: 1-1

35' GOOOOOOL! Bragno in vantaggio con Scerra che supera Scognamiglio: 1-0

1' Primo pallone giocato in Bragno-Ventimiglia

Partita molto importante quella al 'Ponzo' tra Bragno e Ventimiglia, valevole per la giornata numero 17 del campionato di Promozione. In palio punti pesanti per non perdere ulteriore terreno in zona playoff.