Calcio, Promozione. Continua a volare il Taggia, Siciliano guarda avanti con calma: "Primo tempo da grande squadra, ma devo tenere tutti sul pezzo fino al 95° minuto"

Il Taggia continua la sua marcia in testa alla classifica nel campionato di Promozione, grazie al 3-0 ottenuto sul campo del Ceriale.

Nel post partita è mister Simone Siciliano in casa giallorossa ad analizzare la terza vittoria in una settimana: "Abbiamo realizzato un primo tempo da grande squadra, giocando un calcio prolifico ed essenziale ma il secondo tempo è da rivedere.

Però voglio fare autocritica: devo tenere tutti sul pezzo fino al 95° minuto. Il sogno? non c è, il nostro obbiettivo deve essere e rimanere partita dopo partita. Il resto non conta".