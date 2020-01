Calcio, Promozione. Ventimiglia, Alessio Salzone salva i granata contro il Bragno: "Partita complicata, ma raccogliamo troppo poco"

Alessio Salzone, in rete per il Ventimiglia contro il Bragno

Il Ventimiglia torna a casa con un 1-1 dal campo del Bragno, divisione di posta che non regala il salto importante in classifica ad una delle due squadre.

In casa granata giornata positiva con rete per l'attaccante Alessio Salzone che al nostro quotidiano online esprime la sua soddisfazione:

"E' stata una partita complicata, ma penso che nessuno di noi sia soddisfatto. Abbiamo creato tanto soprattutto nel secondo tempo rischiando di vincere. C'è rammarico per i punti persi in questo campionato, ma i conti si faranno alla fine. Ora come ora purtroppo stiamo raccogliendo poco".

Salzone ha una dedica speciale per la sua rete: "Dedico il gol alla mi fidanzata Rebecca".