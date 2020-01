Calcio, Serie D. Sanremese, dopo lo 0-0 con la Lavagnese nessuna dichiarazione dello staff tecnico: ore calde in casa biancoazzurra

Situazione non semplice in casa Sanremese dopo il pareggio a reti bianche interno contro la Lavagnese.

Nel post partita nessun componente dello staff tecnico si è fermato a lasciare dichiarazioni, se non Valentino Papa che è il Responsabile dell'Area Tecnica matuziana.

Ma mister Nicola Ascoli è in bilico? Difficile da capirlo stasera, ma tutto è rimandato a martedì quando la squadra riprenderà gli allenamenti. Certo è che la situazione non è delle migliori con la vittoria che manca da troppo tempo e il Prato ormai scappato via.