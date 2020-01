Calcio, Serie D. La Sanremese non esce dal tunnel, è solo 0-0 contro la Lavagnese

SERIE D - 20a GIORNATA -

SANREMESE-LAVAGNESE 0-0

Sanremese (4-3-1-2): Caruso; Maggi, Bregliano (60'Gagliardi), Gagliardini, Ponzio; Demontis, Taddei, Gerace; Spinosa; Colombi, Scalzi. A disposizione (Signorini, Manes, Fenati, Maroni, M. Buccino, Calderone, T. Buccino, De Julis). Allenatore: Ascoli

Lavagnese (4-3-3): Nassano; L. Oneto, G. Basso, Rossini, Casagrande; S. Basso, Queirolo, Romanengo; Alluci, Perasso, Tripoli. A disposizione (Scatolini, Di Vittorio, Bacigalupo, Di Lisi, Bagnato, Mannucci, Cantatore, Bei, E. Oneto). Allenatore: Nucera

Arbitro: Gianquinto di Parma (Marseglia di Milano e Russo di Torre Annunziata)

2°TEMPO

95' E' finita: Sanremese e Lavagnese pareggiano 0-0

91' Occasione Lavagnese con Basso

83' Ultimi assalti della Sanremese

65' Spinosa sfiora la rete per la Sanremese

60' Ci prova la Sanremese ma senza fortuna, la Lavagnese si difende bene

46' Al via il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo è 0-0 tra Sanremese e Lavagnese

43' Scalzi anticipa Rossini ma di testa manda a lato

35' Palla gol Sanremese con Scalzi non sfruttata

29' La Sanremese prova ad attaccare e ci prova con Scalzi, ma senza fortuna

28' Palla gol clamorosa per la Lavagnese con G. Basso ad un passo dal vantaggio

23' Ci prova L. Oneto da fuori, palla alta ma Lavagnese insidiosa

15' Sanremese in avanti con Taddei, ma il tiro del capitano biancoazzurro è fuori misura

11' Ancora Lavagnese in avanti con Alluci che è poco preciso

6' Risponde la Lavagnese con Alluci, ma Caruso para

3' Sanremese subito pericolosa: tiro di Colombi, Nassano risponde

1' Iniziata la sfida tra Sanremese e Lavagnese

Dallo stadio 'Comunale' di Sanremo il racconto minuto per minuto del derby ligure tra Sanremese e Lavagnese, match valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie D targato Girone A.

PRE PARTITA

Precedenti al 'Comunale'. Nelle ultime due stagioni la Sanremese ha sempre battuto la Lavagnese in casa con identico punteggio: 2-1.

Sanremese, punti 31. La Sanremese sta vivendo il momento più negativo da inizio stagione, con un solo punto nelle ultime tre partite. I biancoazzurri sono reduci dalla sconfitta sul campo della Fezzanese (0-1) e in casa non vincono da due mesi (Sanremese-Ligorna 4-2 l'ultima gioia interna).

Lavagnese, punti 20. Non se la passa meglio la Lavagnese che è nella zona calda della classifica a soli quattro punti dall'ultimo posto ma in netta rimonta. Attenzione ai bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive, di cui due in trasferta.