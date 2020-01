Calcio, Serie D. Sanremese, tre punti per ripartire: al 'Comunale' arriva la Lavagnese (ore 15)

La Sanremese deve ripartire e dopo aver totalizzato un solo punto negli ultimi 270 minuti di campionato, i biancoazzurri hanno l'obbligo di vittoria contro la Lavagnese.

Al 'Comunale' arriva la Lavagnese (calcio d'inizio ore 15), avversario perfetto per riprendere la marcia interrotta visto che contro i genovesi nelle ultime due stagioni i matuziani hanno sempre vinto.

Il tecnico Ascoli dovrà fare a meno dello squalificato Likaxhiu in mezzo al campo e dei lungodegenti Pici in difesa e Lo Bosco in attacco. Questo il possibile undici iniziale: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace in difesa; Demontis, Taddei, Maroni a centrocampo; Spinosa a sostegno delle punte De Iulis e Scalzi.

Potrete seguire la sfida tra Sanremese e Lavagnese nella web cronaca Live su Rivierasport.it