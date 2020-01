Pallacanestro: bella vittoria esterna del Bki Compass Imperia nella trasferta di Lavagna in Serie D

Blu Sea Basket-BKI Compass 54-59

Vittoria fondamentale per i ragazzi del presidente Bruno che, lottando, riescono a strappare due punti di capitale importanza per la classifica nel campionato di Serie D. Dopo un inizio equilibrato è Imperia a mettere le marce alte che consentono al team ponentino di chiudere avanti di 12 lunghezze all’intervallo.

Al rientro in campo Lavagna non molla e mette gli imperiesi in difficoltà riuscendo, punto su punto, a rientrare pienamente in partita. Il finale vede BKI riprendere le misure ai rivali tanto da spuntarla su un campo sicuramente difficile.

"Questi due punti ci servivano sia per il morale che per la classifica - commenta coach Pionetti – ed ira stacchiamo Lavagna e Chiavari di 4 lunghezze. Proveremo a fare la corsa su Ospedaletti, Villaggio e Loano, rispettivamente distanti due e quattro punti. Bisognerà pensare partita per partita e maturare sempre di più per dare continuità alle nostre prestazioni. Il campionato è ancora molto lungo e vogliamo lavorare duramente per toglierci delle soddisfazioni”.