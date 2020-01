Pallacanestro: sconfitta interna al secondo overtime per la formazione Under 18 del Bki Imperia

BKI Olimpia in.net-Polisportiva Maremola 73-79

Amara sconfitta alla ‘Maggi’ per l'Imperia Basket Under 18 contro i pari età di Pietra Ligure. Primi due quarti da dimenticare per gli imperiesi, mai con la testa in partita. All'intervallo, ospiti in vantaggio di 18 punti.

Al rientro dagli spogliatoi, musica completamente diversa con i padroni di casa che rialzano la testa e, con gli ultimi minuti di gara molto positivi in attacco, impattano la gara nell'ultimo minuto raggiungendo la parità. Primo overtime punto a punto e finisce ancora in parità. Solo nel secondo tempo supplementare gli ospiti riescono a chiudere la partita.

Coach Carbonetto commenta: “Atteggiamento rivedibile, soprattutto nell'approccio di partita. A cui poi è seguita però una grande dimostrazione di carattere nel recuperare lo svantaggio. Sicuramente ci sono stati tanti errori personali. E proprio su questo si dovrà lavorare nei prossimi allenamenti”.