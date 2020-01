Pallacanestro: settimana ricca di impegni quella appena trascorsa per le squadre del Ventimiglia Basket

Settimana ricca di impegni per il Ventimiglia basket, ben 5 partite disputate dai team del sodalizio frontalieri. Doppio impegno giovedì e sabato e doppia sconfitta per l'Under 13 di Fabio, tanto lavoro da fare ancora soprattutto sulla concentrazione per i ragazzi ventimigliesi, ancora un po' indietro in certi atteggiamenti agonistici.

Sabato mattina gli aquilotti senior di Aldo sono andati a divertirsi un'ora e mezza ad Imperia con i pari età locali alla palestra Maggi,grandi sorrisi,divertimento ed emozioni per i piccoli leoncini frontalieri. In ultimo domenica doppio impegno per under 14 ed under 15. In formazione rimaneggiata, causa influenze varie gli under 15 di Gianni,nonostante la sconfitta per 66-58, dimostrano nuovamente il carattere e la grinta che li aveva contraddistinti nella prima parte di stagione, il risultato è frutto solo di amnesie relative agli ultimi 3 minuti dell'incontro.

La strada è comunque quella giusta, lavoro e volontà premieranno sicuramente i ragazzi. Al pomeriggio invece gli under 14 di Emanuele (team formato con la collaborazione dei vicini Ranabo), continua la sua marcia spedita,vincendo per l'ottava partita consecutiva per 93-62 contro il Maremola. Da oggi si ricomincia a lavorare in palestra per un sltro ricco week end cestistico, a partire da giovedì prossimo quando scenderà nuovamente in campo la prima squadra nel campionato di promozione regionale maschile”.