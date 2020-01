Calcio a 5 maschile. Serie C, l'umidità blocca il match Santo Stefano-Airole FC

Un motivo piuttosto insolito ha causato il rinvio della partita dell'Airole FC nella decima giornata di serie C di calcio a 5 maschile.

Seppur non direttamente protagonista, la pioggia scesa venerdì scorso poco prima del match ha infatti contribuito ad innalzare il forte livello di umidità presente nell'aria in queste serate invernali facendo sentire i propri effetti anche sul sintetico della palestra di via Lagoscuro a Pompeiana, terreno di casa del Santo Stefano, ove si è formata su alcuni settori del campo una sottile pellicola d'acqua particolarmente viscida ed insidiosa.