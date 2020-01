Calcio, Eccellenza. Imperia trascinata da un Pietro Minasso show: "Grazie alla fiducia di mister e compagni di squadra sto dando il meglio. La Serie D? Ci crediamo"

Ha classe e talento questo ragazzo con tanta voglia di fare del 2001. Stiamo parlando di Pietro Minasso, giovane gioiello che l'Imperia ha accolto quest'estate e che sta bruciando le tappe anche grazie alla fiducia (ripagata in pieno) di mister Alessandro Lupo.

Sul campo del Finale la punta ha trovato un altro goal del suo splendido campionato, contribuendo alla vittoria dei neroazzurri: al nostro quotidiano online ha espresso tutte le sue soddisfazioni ed emozioni.

Pietro, state vivendo una grande stagione: ti aspettavi un'annata così importante a livello di squadra? "Mi aspettavo un'annata così, visto i grandi giocatori che l'Imperia ha comprato. I nostri giocatori over hanno alzano il livello".

Sei tra i migliori 2001 dell'Eccellenza a livello di presenze e gol: quanto è importante per te avere un allenatore come Lupo? "Ci sono tanti buoni giovani in questo campionato di Eccellenza, io con la fiducia del mister sto cercando di dare il meglio. Ma grazie anche ai tanti consigli dei miei compagni di squadra più esperti riuscendo a spronarmi e tirare fuori il meglio di me".

Quanto credete alla promozione diretta in Serie D? "Non è una cosa impossibile, bisogna lavorare e crederci sempre. Con la squadra che abbiamo possiamo salire direttamente".