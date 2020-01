Calcio giovanile. Juniores Regionale 2°Livello, il Ventimiglia perde big-match e titolo d'inverno. Bevilacqua: "Ripartiamo, ci aspettano 15 finali"

Il Ventimiglia cade di misura ad Albissola contro la Veloce Savona, un 2-1 che vede sfumare il titolo d'inverno ai giovani granata nel campionato Juniores Provinciale 2°Livello.

In casa frontaliera al nostro quotidiano online, mister Diego Bevilacqua guarda avanti: "E' stata una partita condizionata da episodi, la Veloce ci ha creduto più di noi, nonostante la sfida sia stata giocata alla pari. L'arbitro ci ha messo del suo annullando un gol regolare a Sparma e un fallo da rigore su Vinciguerra. Non cerco scuse, sabato siamo stati un po' sotto tono ma non meritavamo di perdere.

Sappiamo che ce la possiamo giocare anche con la Veloce, ora ricominciamo da dopo questa partita: ci aspettano 15 finali".