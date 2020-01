Calcio, Promozione. Camporosso, 1-0 pesante sul Legino in chiave salvezza. Luci soddisfatto: "I ragazzi hanno interpretato bene questa partita, vittoria meritata"

Il Camporosso si regala tre punti fondamentali contro il Legino, un 1-0 firmato Tiberio Giunta che vale oro in chiave salvezza per la squadra rossoblu in vista di capire cosa deciderà il Giudice Sportivo in merito al ricorso della Loanesi.

Soddisfatto al nostro quotidiano online il tecnico Carmelo Luci: "E' stata una partita combattuta - ha sottolineato il mister - ma alla fine il risultato è giusto, meritando di vincere. I ragazzi sono stati bravi ma questa non è nessuna svolta, pensiamo partita per partita e alla fine di aprile tireremo le somme.

Sono contento perchè i ragazzi hanno interpretato bene questa partita, spero sia un segnale positivo per il futuro".