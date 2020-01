Ciclismo: il 2020 sarà un anno molto importante per l'Uc Sanremo, a dicembre i 50 anni della società

Il 2020 che si è appena aperto sarà un anno importante per l’UC Sanremo e per gli appassionati di ciclismo. Il prossimo 7 giugno è infatti in programma la 50a edizione della Granfondo Milano-Sanremo. Un anniversario quindi importante che va a celebrare una delle più longeve manifestazioni di questo tipo.

La Granfondo è inscindibilmente legata all’UC Sanremo, da sempre sua organizzatrice, fondata pochi mesi prima della prima edizione. A dicembre sono stati infatti festeggiati i 50 anni della società, nata nel 1969, con una serata speciale che ha visto la presenza anche dei professionisti Davide Formolo (Campione Italiano in carica) e Oliviero Troìa. Due ciclisti molto legati all’UC Sanremo, lo scorso anno infatti Formolo aveva partecipato alla Granfondo Milano-Sanremo, con la grande emozione degli appassionati che avevano condiviso con lui parte del percorso, mentre Troìa aveva presenziato alla cerimonia di premiazione della Sanremo-Sanremo.

Alla festa per il 50° anniversario della società erano presenti anche molto soci storici ed uno dei fondatori, Giovanni Viale (85 anni), che ha ricordato alcuni aneddoti relativi all’inizio di questa bellissima avventura sportiva. Nell’occasione è stata anche presentata una maglietta celebrativa di questi 50 anni della società che, parallelamente all’organizzazione delle Granfondo, prosegue nella sua attività agonistica. Dopo essersi occupata in passato del settore giovanile, oggi infatti è impegnata con la partecipazione dei propri tesserati in gare amatoriali, sia in Italia sia all’stero, con importanti risultati e titoli di categoria.

Il primo appuntamento che vedrà l’UC Sanremo impegnata in qualità di organizzatrice sarà per domenica 22 Marzo con la 7° edizione della Granfondo Sanremo-Sanremo “la Classicissima” che, come da tradizione, si svolgerà il giorno dopo la gara dei professionisti. Una manifestazione che quindi permetterà agli appassionati di ciclismo, molti dei quali prolungheranno appositamente la propria permanenza a Sanremo, di misurarsi su un percorso che ricalcherà gli ultimi Km teatro poche ore prima delle battaglie dei grandi Campioni del ciclismo mondiale. Info su www.classicissima.it.

A giugno poi grande attesa per la 50° Granfondo Milano-Sanremo (www.milano-sanremo.org) per una vera festa dello sport che ogni anno richiama centinaia di cicloamatori da tutto il mondo con benefici anche a livello turistico.