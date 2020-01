Pallanuoto, Serie A2 femminile. Rari Nantes Imperia, Carla Comba è una nuova giocatrice giallorossa: "Proverò a portare la mia 'garra' argentina"

Carla Comba è una nuova giocatrice della Rari Nantes Imperia. Arriva dall'Argentina l'ultimo puntello della squadra giallorossa che, da domenica 26 gennaio, disputerà il campionato di Serie A2 Girone Nord.

Carla Comba è nata a Rosario nel 1991 ma conosce bene l'italiano ed i nostri campionati, avendo già giocato in A1 con NC Milano e in A2 con Como Nuoto. E' attualmente il capitano della Nazionale argentina. E' una centroboa che può essere adattata sia in posizione 4 che in 5. Un doppio filo lega Carla Comba alla nostra città, dato che Imperia e Rosario sono gemellate.

La 'rosarina' ha già disputato i primi allenamenti con le nuove compagne per prepararsi all'esordio stagionale contro Aquatica Torino e ha preso contatto con la realtà imperiese:

"La città mi piace molto perchè avere il mare vicino è sempre bello. La squadra ha grande potenziale: le compagne sono tutte più giovani di me ma sono sicura che avrò qualcosa di nuovo da imparare. Io proverò a trasmettere un po' della mia 'garra' argentina". Queste le prime parole in giallorosso.

Tutto il mondo Rari è felice di poter annunciare: BENVENUTA CARLA!

L'atleta argentina insieme alla squadra femminile, alla squadra maschile ed al nuoto agonistico verranno presentati sabato 25 gennaio alla Piscina Cascione, alle ore 11.