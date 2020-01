La pioggia incide molto sulla prima giornata degli Australian Open, scattati nella notte sul cemento di Melbourne.

Non un inizio fortunato per Fabio Fognini, che contro l'americano Opelka ha dovuto subito rincorrere. Il numero 38 al mondo è subito scattato di due set, grazie alle vittorie nei primi due parziali per 6/3 7/6. Lo statunitense, prima della sospensione per pioggia è andato avanti anche nel terzo set vincendo il primo game sul proprio servizio.

Da valutare quando riprenderà il match.