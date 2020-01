Calcio, Eccellenza. Grande attesa per Imperia-Albenga: domenica al 'Ciccione' in scena un match che vale doppio

Questa è la settimana più attesa per Imperia e Albenga che domenica pomeriggio, allo stadio 'Ciccione', si giocheranno una fetta di stagione: ma come arrivano a questo appuntamento le due antagoniste del Sestri Levante?

Base neroazzurra. L'Imperia ha ritrovato negli ultimi 180 minuti di gioco la continuità di inizio stagione, grazie alle vittorie ciniche contro Pietra Ligure e Finale. I neroazzurri hanno incamerato sei punti fondamentali per restare in scia alla capolista e confermare il secondo posto. Il tecnico Lupo può contare su un gruppo importante e formato da giocatori adatti alla categoria, con una squadra carica per il rush finale. Gli Uomini chiave. I neroazzurri stanno rispolverando un Donaggio tirato a lucido dopo il suo arrivo dal Vado e con Capra e il giovane Minasso forma un tridente invidiabile.

Casa bianconera. L'Albenga vuole continuare a correre. Dopo l'inizio di nuovo anno tutto in salita, con la sconfitta nella finale della Coppa Italia proprio a mano del Sestri Levante, i bianconeri hanno trovato due vittorie fondamentali in trasferta con il Campomorone Sant'Olcese e domenica scorsa in casa contro il Molassana. Una vera e propria macchina da gol quella a disposizione di mister Solari che si vuole giocare fino in fondo il grande salto. L'uomo chiave. Fra i tanti protagonisti attenzione al grande ex Imperia Castagna, che si sta dimostrando giocatore molto affidabile.