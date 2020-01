Calcio giovanile. Dianese&Golfo, i risultati delle squadre giovanili: vince la Juniores di mister Torregrossa

Fine settimana agrodolce per le squadre giovanili della Dianese&Golfo: analizziamo i risultati giovani compagini giallorossoblu.

JUNIORES REGIONALE 2°LIVELLO 15a Giornata

Cengio - Dianese&Golfo 2-4

Dianese&Golfo: 1 Dell'Oriente, 2 Cardone (57' Benini), 3 Morini (62' Sanango), 4 Abbatemarco, 5 Not, 6 Minasso (65' Gorlero), 7 Moriano (62' Ferrara), 8 Talladira, 9 Macaluso, 10 Neyra Gomez, 11 Gashi (77' Saggiomo). A Disp.: 12 Bregasi. All.: Torregrossa

Marcatori Dianese&Golfo: 2 Macaluso - Moriano - Ferrara

CRONACA: Partita divertente e giocata su un campo pesante per la pioggia. Attaccano gli ospiti con Macaluso dopo pochi minuti che da ottima posizione manda fuori. Il Cengio reagisce e trova il vantaggio su corner in mischia. La Dianese&Golfo non ci sta e al 15' Moriano con un gran tiro appena dentro l'area pareggia. I locali rimangono in 10 ed al 28' trovano il vantaggio ancora in mischia complice di una dormita generale della difesa.

Nella ripresa la Dianese& Golfo trova il pareggio al 60' con Macaluso. Lo stesso attaccante si ripete al 70' con un gran tiro. I locali provano a pareggiare all'80' quando usufruiscono di un rigore ma è bravissimo Dell'Oriente a respingere; arriva il poker ed è Macaluso che serve Ferrara ed segna. All'87' infine rigore per gli ospiti ma Dell'Oriente manda alto.

Classifica: Veloce 37, Ventimiglia 35, Taggia 33, Dianese&Golfo 26, Legino 24, Olimpia Carcarese 22, Imperia B 22, Quiliano &Valleggia 21, Atletico Argentina 21, San Filippo Neri 19, Don Bosco Valle 18, Celle Ligure 16, Villanovese 14, Speranza 11, Area Calcio Andora 10, Cengio 10.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI 8a Giornata

Imperia - Dianese &Golfo 8-2

Dianese&Golfo: 1 Gallicchio, 2 Martini, 3 Aru, 4 Berisha, 5 Ballarini, 6 Elezi, 7 Pjeci, 8 Formica, 9 Gianni, 10 Ramadani, 11 Dell'Innocenti. A disp.: 13 Marino, 14 Napoli. All.: Cirillo

Marcatori Dianese&Golfo: Gianni e Aru

Classifica: Ventimiglia 24, Pietra Ligure 21, Imperia 21, Ceriale 17, Area Calcio Andora 12, Borghetto 11, Camporosso 9, Dianese&Golfo 7, San Filippo Neri 6, Ospedaletti 5, Taggia 4, Baia Alassio 0.

GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14 8 Giornata

Don Bosco Valle Intemelia - Dianese&Golfo 4-0

Dianese&Golfo: 1 Brivio, 2 Fazio, 3 Bandiera, 4 Pagano L., 5 Ducoli, 6 Pagano D., 7 Cannizzaro, 8 Ceresi, 9 Miftaraj, 10 Cosentino, 11 Bruni. A disp.: 13 Kajana, 14 Koyuncu, 15 Zeka, 16 Grosso. All.: Grosso

Classifica: Olimpic 24, Don Bosco Valle Intemelia 21, Imperia 21, Dianese&Golfo 16, Speranza 13, Imperia B 9, Atletico Argentina 8, Finale 7, Priamar 7, Atletico Argentina 4, Academy Albissola 0.