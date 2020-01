Calcio giovanile, Juniores Regionali 2°Livello. Veloce Savona campione d'inverno. Mister Fabio Musso: "Vinto una tappa di un percorso lungo ancora 15 partite"

La Veloce Savona è campione d'inverno nel campionato Juniores Regionale 2° Livello. Un grande traguardo quello raggiunto dai giovani savonesi, dopo la vittoria per 2-1 sul Ventimiglia di Bevilacqua.

Il tecnico Fabio Musso analizza così la partita: "E' stato un bell'incontro giocato da due squadre attrezzate e allenate per tenere il ritmo alto dal primo all'ultimo minuto. Una partita giocata alla pari con entrambe le formazioni alla ricerca del goal attraverso il gioco, senza speculare su palle lunghe. Il risultato oggi ha sorriso a noi ma le squadre si sono sostanzialmente equivalse".

Il tecnico fa il punto sul girone di andata della sua squadra: "Chiudiamo il girone di andata in testa. Non può che farci piacere e darci la spinta per continuare a lavorare negli allenamenti con costanza e dedizione. Come ho detto ai ragazzi prima della partita il risultato di oggi non poteva che essere una tappa di un percorso lungo ancora 15 partite. La cosa positiva dell’incontro di odierno è il portarci a casa la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Non è poca cosa".

Musso spera di recuperare presto l'infortunato Stefano Zoppi: "Un abbraccio a Stefano Zoppi che ha dovuto lasciare il campo per infortunio dopo aver siglato la prima rete con una spettacolare galoppata nella difesa avversaria. Incrociamo tutti le dita, perchè l’infortunio possa rivelarsi il meno grave possibile e riaverlo presto al centro del nostro attacco".