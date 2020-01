Calcio, il personaggio. Continua la grande cavalcata del ventimigliese Alessio Dorandini con la formazione under 18 dell'AS Monaco: super doppietta al FC Malpasse (VIDEO)

Il ventimigliese Alessio Dorandini, giocatore del Monaco Under 18

Continua la cavalcata di Alessio Dorandini con la formazione Under 18 dell'A.S.Monaco.

Domenica scorsa al 20' minuto sul punteggio di 2-1 per la squadra ospite del FC Malpasse, ha fatto il suo ingresso in campo il giovane ventimigliese che con una prestazione super, insieme ai suoi compagni portava addirittura a rimontare il risultato con un parziale di 32 in favore dei monegaschi.

Autore di due reti il talento ventimigliese ha deliziato la platea sciorinando un gran calcio e trascinando la sua squadra verso una vittoria che non è giunta in virtù di un rigore assegnato alla squadra ospite al 90'.

UNDER 18: MONACO-FC MALPASSE 3-2: LA PERLA DI ALESSIO DORANDINI

Resta la straordinaria prestazione del talento della città di confine, pur essendo più giovane della categoria in questione, riesce sempre a fornire un apporto molto importante alla sua equipe.