Il Camporosso supera per 1-0 il Legino nel campionato di Promozione e si rilancia in maniera definitiva in chiave salvezza.

A decidere la sfida è una rete di Tiberio Giunta, arrivata ad inizio ripresa: riviviamo tutto quello che è accaduto tra rossoblu e savonesi negli highlights del match realizzati da da M.P. Unione Sportiva Camporosso.