Pallamano. Team Schiavetti Imperia, grande vittoria contro il Cavigal Nizza

Dopo la pausa natalizia, ricomincia il campionato per gli under 17 maschile del Team Schiavetti San Camillo Pallamano Imperia e si riparte con una vittoria schiacciante sul campo del Cavigal Nizza per 9-58.

Il risultato parla da sé: i ragazzi di coach Lurgio, pur presentandosi orfani dei gemelli Andrea e Giacomo Piras obbligati al fermo perchè tutti e due infortunati e dei gemelli Zenock e Zenos Sodji, assenti per motivi familiari, partono alla volta di Nizza con la squadra rimodulata e con un paio di giocatori alle prime armi, ma fin dall'inizio del match le capacità degli avversari si dimostrano ben al di sotto di quelle degli imperiesi e i nostri hanno spazio per concretizzare, tanto che già il primo tempo termina sul 6-26.

La seconda frazione di gioco è un dejà-vu della prima: il mister fa partecipare al massacro anche i meno esperti Riccardo Gaglianone in campo e Giuseppe Di Fini in porta che si dimostrano all'altezza della situazione. Purtroppo un brutto intervento falloso costringe Mathias Terranova a lasciare il campo prima della fine della partita con una spalla dolorante e speriamo che questo non gli lasci conseguenze.

-E' stata una partita facile e abbiamo portato a casa i tre punti, ma non è detto che sarà sempre così semplice - commenta il mister - la prima fase del campionato ci ha beffato, perchè pur essendo arrivati primi a pari punti con il Mentone, la differenza reti ha premiato i francesi, passati al girone excellence, lasciando noi invece in pre-excellence, ma per essere il primo anno in categoria under 17 possiamo essere soddisfatti dei risultati ottenuti finora, l'importante è continuare a lavorare in settimana e cercare di fare sempre meglio-.

Il prossimo sabato 25 gennaio alle ore 16 la squadra sarà impegnata in casa, al Palasancamillo di via Musso, dove ospiterà i francesi del Grasse.

Questi i giocatori presenti:

Gabriel Catalano e Giuseppe Di Fini (portieri), Angelo Ameglio (6 reti), Gabriele Garelli (22), Riccardo Gaglianone (1), Lorenzo Gazzano, Dario Martino (13), Stefano Quaranta (14), Mathias Terranova (2).

Allenatore: Roberto Lurgio

Dirigenti: Gianmarco Terranova, Marco Garelli, Lino Catalano.