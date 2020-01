Tennis. Australian Open: super impresa di Fognini che rimonta Opelka al quinto set

AUSTRALIAN OPEN - 1°TURNO -

FOGNINI-OPELKA 3-2 6/3 7/6 4/6 3/6 6/7

Una vera e propria impresa quella realizzata nella notte da Fabio Fognini sul cemento di Melbourne, dove è scattato da due giorni l'Australian Open.

Nel match del primo turno del Grande Slam è successo di tutto. La racchetta armese, dopo essere stato sotto di due set contro l'americano Opelka, riesce nella clamorosa rimonta alla ripresa del match.

Show Fognini. Nella notte Fognini apre la rimonta vincendo il terzo set 6/4 e accelerando anche nel quarto set facendolo suo per 6/3. Si va così al quinto e decisivo set, dove l'armese e l'americano non sbagliano nulla. Si arriva così al tie-break e Fognini se lo prende per 5-10: una super impresa.

Nel secondo turno Fognini affronterà l'australiano Thompson che ha superato in tre set Bublik.