Volley, Serie C femminile. Scatto Grafiche Amadeo Sanremo, nel segno di capitan Elena Andreis: "La vittoria sull'Olimpia Genova vale molto. Vogliamo fare il meglio possibile"

Il Grafiche Amadeo Sanremo fa sul serio nel campionato di Serie C femminile, dopo due vittorie consecutive molto pesanti in chiave salvezza.

Super capitano. Le giallonere, dopo il successo nel sentito derby sul parquet della NLP Sanremo, hanno superato con una prova convincente l'Olympia Genova lanciandosi in classifica. Tra le protagoniste il capitano Elena Andreis, che con una partita strepitosa ha contribuito al successo sulle genovesi: al nostro quotidiano online esterna la sua soddisfazione tracciando un bilancio stagionale a livello personale.

Elena, siete in un ottimo momento: quanto vale per voi la vittoria realizzata contro l'Olympia Genova? "Vale molto, ma come tutte le vittorie che danno morale e sono una bella ricompensa per i sacrifici e l'impegno di tutta la squadra".

Potete secondo te sognare guardando oltre la salvezza? "Ovviamente l'obbiettivo come per tutti è di fare il meglio possibile. Più in alto arriviamo meglio è, ma il campionato è lungo e ci sono tante ottime squadre: vedremo come andrà".

Sei stata tra le protagoniste del match contro le genovesi: a livello personale come valuti la tua stagione? "Per ora sta andando bene, sono abbastanza in forma a parte qualche acciacco che a volte mi dà un po' fastidio. Cerco di dare sempre il massimo per essere utile alla squadra il più efficace possibile".

A chi dedichi questo tuo ottimo momento? "Dedico questo mio momento a mio papà Gerard".