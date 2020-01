Bella giornata di sport quella di domenica scorsa nel ricordo del ristoratore matuziano Claudio Ozenda (Foto)

Giornata di sport ed emozioni quella che, domenica scorsa, si è tenuta al 'Castellaro Golf', dove si è disputata la settima edizione del ‘Big Claudio Trophy’, torneo intitolato alla memoria dell'indimenticata figura dell'albergatore e sportivo sanremese Claudio Ozenda, che ha visto alla partenza 40 giocatori che si sono cimentati nella formula Louisiana a coppie, su un percorso tirato a lucido per le grandi occasioni.

Al termine delle 18 buche si sono imposti nella classifica lorda Gianmarco e Stefano Secondo; vincitori del premio netto Tiziano Anfossi e Marco Tagliaferri, piazza d'onore per Alfredo Cavuto e Francisco Bolano seguiti da Laura Poli - Diego Panicola. Premio per la coppia mista a Giusi Rimbaudo e Mauro Rapetti. Numerosi i premi speciali come da tradizione di questo trofeo: il Nearest to the Pin Maschile è stato vinto da Marco Sandri, mentre quello femminile da Annamaria Cucciolillo vincitrice anche del driving contest femminile; quello maschile da Stefano Secondo.

Il più importante 'Spirit of the Trophy', il premio assegnato ogni anno dalla Famiglia Ozenda, è stato consegnato invece a Tiziano Anfossi. Fine giornata con premiazioni e buffet alla Club House di Castellaro, con brindisi per Claudio e un arrivederci alla prossima edizione.