Calcio. Ospedaletti, i risultati del settore giovanile orange

Risultati altalenanti per le formazioni giovanili dell'Ospedaletti scese in campo nel fine settimana.

L'unica vittoria è stata quella dei 2006 regionali che si sono imposti contro il Legino grazie anche a una doppietta di Vitan, fresco di convocazione per un provino con il Genoa. Sconfitte, invece, per gli Allievi 2003 e 2004 e per i Giovanissimi 2005.

Discorso a parte per i Giovanissimi 2006 provinciali che, in piena formazione di emergenza, hanno rimediato una sonora sconfitta contro il Ventimiglia.

Ecco i risultati del settore giovanile orange

Allievi 2003

Ospedaletti - Sestrese 0-2

Ospedaletti:1 Giannatiempo, 2 Pistone, 3 Valcelli, 4 Guglielmi, 5 Lanteri, 6 Calimera, 7 Martucci, 8 Marte, 9 Cavalieri, 10 Cassini, 11 Ballestra. A disposizione: 12 Marino, 13 Walid, 14 Bezman, 15 Garelli. Allenatore: Andrea Benassi

Allievi 2004

Ospedaletti - Sestrese 1-2

Marcatori: Marrocu

Ospedaletti: 1 Ricci, 2 Maglio, 3 Bossi, 4 Canale, 5 Di Zio, 6 Valcelli, 7 Ceriolo, 8 Zoccali, 9 Affane, 10 Marrocu, 11 Dito. A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Galant, 14 Bellone, 16 Rovere, 17 Paraschiva. Allenatore: Marco Pinton

Giovanissimi 2005

Ospedaletti - Legino 0-1

Ospedaletti: 1 Bohli, 2 Matvei, 3 Praticò, 4 Cattarin, 5 Bellone, 6 Barbagallo, 7 Cappello, 8 Odoero, 9 Rovere, 10 Madafferi, 11 Ben Belgacem. A disposizione: 12 Della Torre, 13 Vitan, 14 Balla, 15 Miatto, 16 Caffi. Allenatore: Giuseppe Ghio

Giovanissimi 2006 regionali

Legino - Ospedaletti 2-4

Marcatori: Madaffari, Oddone, Vitan (2)

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Mollica, 3 Bellante, 4 Caffi, 5 Di Nicola, 6 Balla, 7 Molinari, 8 Castelli, 9 Vitan, 10 Miatto, 11 Madaffari. A disposizione: 12 Stragapede, 13 Costantini, 14 Oddone, 15 Angeli, 16 Fullone, 17 Gonella, 18 Sartori. Allenatore: Vincenzo Stragapede

Giovanissimi 2006 provinciali

Ospedaletti: 1 Corcione, 2 D’Alessandro, 3 Somma, 4 Di Michele, 5 Lupano, 6 Giudici, 7 Osmeni, 8 El Kamli, 9 Foti, 10 Randy, 11 Ez Zrari. A disposizione: 12 Meloni, 13 Porcelli. Allenatore: Roberto Semeria