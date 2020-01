Calcio, Promozione. Camporosso, la risalita continua: i rossoblu tra i più in forma nella volata salvezza

Il Camporosso sta vivendo il suo miglior momento della stagione, con i rossoblu reduce da un periodo positivo confermando l'ottimo stato di forma tra le squadre che lottano per la salvezza.

Se la vittoria sulla Loanesi venisse confermata i rossoblu di mister Luci avrebbero ottenuto 9 punti negli ultimi 360 minuti di gioco, cadendo solo sul campo del Bragno e superando oltre al fanalino di coda anche Praese e Legino.

Gruppo e fattore campo. La differenza la stanno facendo due fattori determinanti in questa categoria. In primis il gruppo affiatato che mai ha smesso di esserlo anche nel periodo più buio quando i risultati non arrivavano. Poi c'è il fattore campo e le vittorie su Praese e Legino lo dimostrano: non sarà facile per nessuno fare punti nella tana rossoblu.

E domenica la risalita riprende con la non facile trasferta sul campo del Celle Ligure.