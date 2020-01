Rocchetta Nervina: la maglietta di Matteo Trentin vittoriosa alla 'Vuelta' in beneficienza per il paese (Video)

La maglietta che indossava quando ha vinto una delle tappe della ‘Vuelta’ di Spagna lo scorso anno, per l’acquisto di una panchina disegnata dall’architetto Fabrizio Alborno e da installare a Rocchetta Nervina.

L’ha donata il ciclista professionista Matteo Trentin, 31enne nato in Trentino ma residente nel Principato di Monaco, dove è rimbalzata la notizia del crollo della strada, ora nuovamente percorribile grazie al ponte installato da alcuni giorni. Trentin, campione europeo ed argento mondiale, ha aderito alla cena di solidarietà organizzata da Confesercenti, domenica scorsa a ‘Lago Bin’, per Rocchetta Nervina.

Il ciclista conosce bene Rocchetta Nervina, perchè durante gli allenamenti si ferma spesso in paese, anche per dissetarsi. Ha così voluto essere vicino al piccolo centro della Val Nervia in un modo tutto suo.

Trentin non ha potuto essere presente alla cena, ma ha inviato un videomessaggio, confermando la sua vicinanza e la donazione della maglietta, con la dedica ‘NuiGheSemu’. La maglietta verrà messa all’asta per la raccolta di beneficenza per l’acquisto della panchina.