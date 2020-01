Tennis. Australian Open: Fabio Fognini torna in campo per confermarsi, è sfida a Thompson

Torna in campo sul cemento di Melbourne Fabio Fognini, che dopo la grande impresa con Opelka va a caccia di conferme nell'Australian Open.

Il tennista armese sfiderà nella prima mattinata italiana (match programmato alle ore 9.00) l'australiano Thompson che affronterà per la prima volta in carriera.

Partita non semplice contro un avversario che nelle ultime stagioni è sempre andato in crescendo, salendo la classifica mondiale fino ad entrare nella top 100. Thompson nel turno precedente ha superato per 3 set a 0 il kazako Bublik facendo vedere a tutti un buon gioco.