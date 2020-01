Tennis. Australian Open: un immenso Fognini si qualifica per il terzo turno del Grande Slam

AUSTRALIAN OPEN - 2° TURNO -

FOGNINI-THOMPSON 3-2 7/6 (7-4) 6/1 3/6 4/6 7-6 (10-4)

Dopo un'altra incredibile partita Fabio Fognini si qualifica per il terzo turno dell'Australian Open, il primo Grande Slam della stagione. La racchetta armese supera nella seconda sfida consecutiva al quinto set l'australiano Thompson, che riesce a recuperare due set di svantaggio.

Scatto Fognini. I primi due set parlano armese con un Fognini padrone del campo e dell'avversario che fatica nel primo set arrivando ad un combattuto tie-break (7-4) e poi nel secondo set annientando Thompson con un netto 6/1.

La ripresa di Thompson. L'australiano entra nel match nel terzo set, quando è conquistato per 3/6 e fa suo anche il quarto set con il punteggio finale di 4/6.

Tie-break decisivo. Si va così al quinto e decisivo set, con un Fognini reduce dalla maratona precedente contro Opelka. Tanto equilibrio in campo con nessuno che concede il servizio all'avversario, arrivando al tie-break: Fognini lo conquista per 10-4 e si qualifica per il terzo turno.