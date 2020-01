Calcio, Eccellenza. Imperia-Albenga -3: i neroazzurri alla grande sfida con entusiasmo

L'Imperia di prepara alla grande sfida interna contro l'Albenga. Le due squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto nel campionato di Eccellenza e al 'Ciccione' ci si aspetta una partita importante.

I neroazzurri sono reduci da un periodo positivo e dopo lo stop nel recupero contro il Campomorone Sant'Olcese, sono arrivate le vittorie ciniche e determinanti contro Pietra Ligure e Finale. In casa Imperia c'è la grande voglia di Donaggio (sempre a segno negli ultimi 180 minuti di gioco) e Capra che ha quel valore aggiunto capace di risolvere da solo le partite.

Minasso arma in più. Non solo i due ex attaccanti del Vado saranno da tenere d'occhio dalla difesa ingauna. L'Albenga dovrà stare attenta anche alla voglia e alla freschezza di un Minasso che in questo nuovo anno sta trovando la porta con continuità ed è punto fermo del tecnico Lupo.

Domenica è grande sfida tra neroazzurri e bianconeri, con un occhio sul primo posto.