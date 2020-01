Calcio. Nuova esperienza per l'ex Sanremese Lamin Jawo: giocherà nello Zlin nella massima serie della Repubblica Ceca

Una conoscenza del calcio ponentino continua a spopolare in Repubblica Ceca.

Stiamo parlando di Lamin Jawo, ex attaccante di Vado, Finale e Sanremese tra Eccellenza e Serie D, che ha firmato con la compagine dello Zlin. Jawo in carriera ha vestito anche le maglie di Carpi, Siena e Feralpi Salò.

Dopo l'esperienza al Vysocina Jihlava, il bomber firma per la compagine che naviga nelle zone basse della massima divisione ceca.

Questo il post lasciato dal giocatore sulla propria Pagina Facebook:

"Sono così emozionato di essere qui...

Felice di far parte di questa famiglia, cercherò di condividere tanti momenti piacevoli raggiungendo un sacco di successi in questa nuova avventura...

Ringrazio 1000 volte Dio per avermi dato la forza e il coraggio di arrivare fino a questo punto, e sono sicuro che Dio ha ancora altri piani per me in questa nuova avventura".