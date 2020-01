Calcio, Serie D. Sanremese, inizia un trittico decisivo tra campionato e Coppa Italia

La Sanremese è pronta ad affrontare una settimana decisiva per la propria stagione, tra campionato e Coppa Italia.

Trittico chiave. I biancoazzurri, sempre privi del giovane difensore Pici e dell'attaccante Lo Bosco, affronteranno in sette giorni tre match decisivi per il proprio futuro. Il primo impegno sul calendario è quello del 'Chittolina' dove ci sarà il derby ligure contro il Vado. Tre giorni dopo sarà Coppa Italia, con la semifinale di andata interna con la Folgore Caratese. Chiuderà questo trittico la sfida sempre davanti al pubblico amico contro la lanciata Lucchese.

Mancanza Lo Bosco. Il tecnico Nicola Ascoli sta cercando di riassettare la situazione dopo un periodo non semplice. All'allenatore, confermato domenica sera dalla società nelle dichiarazioni del Direttore Generale Pino Fava, sta mancando la presenza in attacco di un giocatore tatticamente decisivo al suo gioco come Loreto Lo Bosco. L'attaccante siciliano con Ascoli ha fatto grandi cose ad Asti e Arma e prima dell'infortunio si erano viste cose importanti. E il tecnico spera di recuperare presto il tassello fondamentale nel suo scacchiere.

SANREMESE: UNA SETTIMANA INFUOCATA

Domenica 26 gennaio: Vado-Sanremese (Serie D)

Mercoledì 29 gennaio: Sanremese-Folgore Caratese (Coppa Italia)

Domenica 2 febbraio: Sanremese-Lucchese (Serie D)