Pallanuoto. Rari Nantes Imperia, Samuele Porro convocato nelle Preselezioni della Rappresentativa Ligure

Samuele Porro ha appena partecipato alla Preselezione per la Rappresentativa Regionale Ligure classe 2006. Tramite i profili social della Rari Nantes Imperia ha raccontato la sua esperienza.

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐞̀ 𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚? "Molto bene, mi sono divertito. Eravamo una trentina provenienti da tutta la Liguria. Sono alla seconda convocazione".

𝐓𝐢 𝐩𝐢𝐚𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐥𝐚𝐧𝐮𝐨𝐭𝐨? "Sì, moltissimo. In famiglia sono stato il primo a praticare questo sport. Ho cominciato a sette anni con la Scuola Pallanuoto e adesso sono negli Under 15 con Enrico Gerbó. Tra gli agonisti, il mio primo allenatore era stato Nicola Rosso La pallanuoto è davvero il mio sport preferito".

𝐑𝐢𝐞𝐬𝐜𝐢 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚? "Sì, faccio la terza media alla Novaro e vado abbastanza bene. Ma, ogni giorno, non vedo l’ora di scendere in acqua per gli allenamenti. Nel tempo libero tifo per la Juventus, la mia squadra del cuore. E mi dedico all’ Enduro, l’altra mia passione".

𝐂𝐡𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐚𝐢 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨? "Mi piacciono molto la tecnologia e la matematica così ho scelto l’indirizzo Geometri all'I.I.S. Ruffini".

Orgogliosi di Samuele gli auguriamo ogni fortuna e di vederlo, in futuro, in Prima Squadra.

Le Prime Squadre giallorosse verranno presentate sabato 25 gennaio, alle ore 11 presso la Piscina Cascione. Evento aperto a tutti.