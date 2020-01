Tennis, Australian Open. Fognini, obiettivo ottavi di finale. Ma c'è l'ostacolo Pella da superare

Fabio Fognini torna in campo nella notte italiana per il terzo turno degli Australian Open

L'Australian Open di Fabio Fognini potrebbe diventare molto interessante, se la racchetta armese riuscisse a superare anche il terzo turno del primo Grande Slam stagionale.

Sul cemento di Melbourne, nella notte italiana, Fognini sfida l'argentino Guido Pella per tagliare il passe degli ottavi di finale. In caso di qualificazione l'armese di troverebbe di fronte uno tra l'ungherese Fucsovics o l'americano Paul, un match non impossibile. Attenzione all'argentino che nei primi due turno ha concesso solo un set nelle sfide contro Smith e Barrere.

Quello tra Fognini e Pella sarà il quinto match in carriera con il bilancio in perfetta parità con due vittorie a testa.