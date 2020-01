Calcio, Eccellenza. Verso Imperia-Albenga, il neroazzurro Davide Sancinito tra il big-match e ricordi: "Partita molto importante. Quella volta che Colla disse..."

Domenica pomeriggio si gioca al 'Ciccione' l'attesa sfida tra Imperia e Albenga, un derby ponentino che potrebbe dire molto nella corsa al primo posto.

"Un piacere incontrare la Famiglia Colla". Tanti saranno i protagonisti in campo, in un match molto aperto, con neroazzurri e bianconeri che non possono perdere terreno dalla capolista Sestri Levante impegnata in casa contro il Busalla. Tra i 22 in campo spicca in casa neroazzurra il centrocampista Davide Sancinito, che al nostro quotidiano online analizza la sfida e torna indietro con i ricordi sotto la gestione Colla all'Albissola.

Davide, quanto può valere per entrambe le squadre questa partita? "La partita sarà sicuramente molto importante, non tanto ai fini del risultato ma per il morale. Uscendo con un risultato positivo andremmo ad affrontare un trittico di partite difficili con più autostima".

Secondo te questa Imperia-Albenga può essere già decisiva? "Sarà una grande partita e il 3-1 rifilato all'andata brucia ancora. Sono sicuro che faremo una grande partita".

Che emozione ti farà rivedere il tuo ex Presidente Colla dopo la grande impresa con l'Albissola? "Incontrare la famiglia colla è sempre un grande piacere. Rapporto calcistico a parte vissuto in passato siamo molto legati umanamente"

Ci sveli un aneddoto che non hai mai rivelato della tua esperienza sotto la Presidenza Colla? "Un aneddoto? Mi ricordo il primo giorno che arrivai in preparazione ad Albissola disse: "Porterò l'Albissola in tre anni in Lega Pro". Ci fu stupore e incredulità generale, ma aveva ragione".