Calcio giovanile. Sanremese, super prestazione degli Esordienti 2008 contro la Sampdoria

Prestazione di alto livello per gli Esordienti 2008 della Sanremese che nell'amichevole disputata nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio a Serra Riccò hanno affrontato la Sampdoria.

La squadra guidata da Fabio Coccoluto e Franco La Cava ha ricevuto i complimenti dello staff tecnico blucerchiato per il bel gioco mostrato e per la qualità dei giovani calciatori.

"La giornata in terra genovese è stata una grandissima esperienza per i nostri colori e siamo certi che i nostri ragazzi non la scorderanno facilmente" dichiarano dal sodalizio matuziano.