Calcio, Promozione. Camporosso verso lo scontro salvezza con il Celle Ligure, Tiberio Giunta è fiducioso: "Stiamo crescendo, ma domenica non è decisiva"

Il Camporosso si prepara alla sfida che vale doppio in chiave salvezza sul campo del Celle Ligure.

La squadra di mister Luci andrà in terra savonese con il morale alto dopo la vittoria confermata con la Loanesi e il successo di sette giorni fa sul Legino. A decidere quella sfida è stato Tiberio Giunta che a Rivierasport.it analizza la situazione in casa rossoblu:

"Stiamo crescendo come squadra - sottolinea il calciatore rossoblu - e ci sta girando un po' meglio. Domenica scorsa Legino è vero che ho risolto la partita, ma il merito è di tutta la squadra. E' stata una rete molto importante anche per la situazione e il momento difficile che abbiamo incontrato. Penso che la sfida contro il Celle Ligure non è decisiva, ma molto importante e ci potrebbe far respirare portando molto entusiasmo in società".

Tiberio Giunta commenta il ricorso respinto alla Loanesi e i tre punti confermati alla sua squadra: "Il ricorso che è stato fatto dalla Loaesi non ci ha mai creato nessun problema, perché abbiamo vinto e giocato una partita corretta".

Il giocatore dei rossoblu analizza la sua stagione: "La mia stagione è stata vissuta tra alti, bassi e qualche problemino fisico. Tutto sommato spero di stare bene e fare un finale di stagione positivo per aiutare la squadra, non siamo inferiori a nessuno. Forza Camporosso!"