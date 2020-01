Calcio, Serie D. La Sanremese si prepara per la delicata trasferta contro il Vado: ultime prove con un test in famiglia a Santo Stefano al Mare

La Sanremese in azione sul campo di Santo Stefano al Mare nell'amichevole in Famiglia in vista del Vado (foto Sanremese Calcio)

Ieri pomeriggio la Sanremese ha effettuato un'amichevole in famiglia sul sintetico di Santo Stefano al Mare.

Mister Nicola Ascoli ha provato uomini e schemi in vista della gara con il Vado, in programma domenica 26 gennaio allo stadio 'Chittolina' alle ore 14.30. Sono rimasti a riposo Martini, Scarella e Pellicanó, tutti e tre ancora non al meglio, mentre si continuano ad allenare a parte Pici e Lo Bosco che proseguono nel lavoro differenziato ma che a breve dovrebbero tornare in gruppo. Al test hanno partecipato anche alcuni elementi degli Allievi 2004, il centrocampista Matteo Bastita e gli attaccanti Riccardo Coccoluto e Edoardo Elettore.

Il test è stato molto proficuo. La squadra, nonostante gli ultimi risultati ottenuti, gode di buona salute.

Oggi pomeriggio i biancoazzurri si alleneranno al Comunale. La rifinitura, come al solito, è prevista per sabato mattina