Rugby. Reds Imperia presenti al raggruppamenti di Genova

Finite le festività i bambini dei REDS ritornano in campo, a far da cornice lo Stadio Carlini di Genova, struttura imponente che non intimorisce i piccoli, anzi tutt’altro.

Presenti sul campo oltre ai baby-ruggers dei REDS: Cus Genova, Imperia, Sanremo, Savona, Spezia. Possibilità quindi di incrociare squadre conosciute e lontani amici che dopo la caduta del “Morandi” si vedono sporadicamente.

Dobbiamo, per onor di cronaca, dire che le formazioni non erano al top, l’influenza ha decimato parecchi mini-rugbysti ...ma non fa nulla i REDS hanno preso l’impegno e sono presenti.

L'Under 10 vede pochi “reduci” dai malanni stagionali che si uniscono col Sanremo e onorano campo e maglia, in un triangolare con Spezia e Cus Genova, esperienza a tutto tondo in una giornata fredda che ha visto, forse per problemi tecnici, slittare l’inizio gare in ritardo “fantozziano”.

Gli Under 8 non demordono mai, portano formazione completa e, nonostante le assenze, come numero sono secondi solo ai padroni di casa; soddisfazione da parte dello staff che lavora per il gioco e per lo sviluppo di questo sport senza chiedere nulla in cambio.

Bambini dell'Under 8 che tastano il sintetico del Carlini con l’agonismo giusto e con la grinta che non manca mai, rispondono colpo su colpo senza ragionare troppo in un triangolare omologo a quello dell’U.10.



Esperienza in terra genovese archiviata, si passa all’organizzazione del 1° Raggruppamento FIR in casa REDS a Cervo l’ 1 febbraio!